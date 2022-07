Investito a 16 anni fuori dal pub | le lacrime della mamma di Leonardo | “Come farò senza di te?”

(Di sabato 16 luglio 2022) Fara Gera d’Adda. “Ciao amore mio grande. Non ce la faccio, il dolore è troppo forte”. Non trattiene il suo dolore Alessandra Brambilla,diCaielli, il 16ennee ucciso venerdì seradal Jamaica Pub a Fara d’Adda. La donna ha pubblicato sui social un commovente messaggio per ricordare il figlio, che frequentava il terzo anno al liceo linguistico e aveva la passione per il basket: “Ciao amore mio grande – le sue parole – . Non ce la faccio, il dolore è troppo forte. Sei il mio bambino, ti ho tenuto tra le mie braccia, ti ho consolato, ti ho protetto, ti ho amato con ogni fibra del mio cuore emia anima. Non sono pronta non lo sarò mai.saranno i miei minutidi te amore mio grande. Sei un ragazzo speciale sei il mio grande ...

Due ragazze, una di 16 e una di 17, sono rimaste ferite in modo non grave. Fara Gera d'Adda,da un'auto fuori dal pub: muore 16enne I ragazzi erano sul bordo della carreggiata, in un ...A marzo il governo ha deciso di prolungare il funzionamento dei reattori Doel 4 e Tihange 3 per altri 10, fino al 2035, per contribuire a garantire l'approvvigionamento energetico. I colloqui su ...I ragazzi erano sul bordo della carreggiata, in un tratto di strada molto buio come spiegato dal conducente ai carabinieri di Treviglio intervenuti per i rilievi. L’urto è stato inevitabile. Dramma a ...Il giovane è stato investito la sera di venerdì insieme a un gruppo di amici a Fara d’Adda mentre a piedi si dirigeva verso Cassano d’Adda lungo la statale 11 ...