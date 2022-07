Inter | Zanetti su Satriano | 'Diamogli tempo | anche se ho già visto che'

Pubblicità

FcInterNewsit : Asllani: 'L'Inter è il sogno della mia vita, nerazzurro da sempre. Zanetti? Al suo messaggio sono quasi svenuto' - tvdellosport : ???? INTER, LE PAROLE DI ZANETTI SU DYBALA Il vicepresidente dei nerazzurri non chiude definitivamente le porte all… - Alfonso0070 : RT @interliveit: ???#Inter, #Zanetti lascia però la porta aperta a #Dybala: 'Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori, ma ques… - ferraiolia : RT @marifcinter: #Asllani: 'Che emozione quel messaggio da Javier Zanetti: «Benvenuto all’Inter, Kristjan». Sono mezzo svenuto. Mentre i mi… - Frances99584624 : RT @marifcinter: #Asllani: 'Che emozione quel messaggio da Javier Zanetti: «Benvenuto all’Inter, Kristjan». Sono mezzo svenuto. Mentre i mi… -

La Joya dopo essere stato scaricato dall'tramite le parole di Marotta prima, di Inzaghi poi e per ultimo dinella giornata di ieri, sembra ormai convinto di accettare l'offerta ...Dybala alla Roma è una corsa contro il tempo che i giallorossi possono vincere, ma devono sbrigarsi. L'argentino è in fase di stallo con l', anche dopo le parole di( "Dybala Come ha detto Marotta è sempre un'opportunità perché è un giocatore libero, però noi abbiamo Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko, Sanchez. Questo non vuol ...A margine dell'amichevole vinta contro il Castelfiorentino, il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, si è detto soddisfatto della prova offerta dai suoi e poi ha concesso una battuta sui più giovani.A riportarlo è Radio Radio, che parla di un accordo ormai raggiunto tra il fantasista argentino e il club giallorosso.Le cifre dell'operazione non sono state rese note ma la Joya dopo essere stato ...