Inter vicina l’intesa con Nike: nuovo contratto da 25 milioni di euro a stagione (Di sabato 16 luglio 2022) Vicino l’accordo tra Inter e Nike Settimani importanti in casa Inter che stava lavorando da tempo anche ad un’intesa con Nike il cui contratto attuale scadrà nel 2024. In particolare il club nerazzurro chiedeva un adeguamento delle cifre, visto e considerato che attualmente alla voce sponsor tecnico risultano 12,5 milioni di euro. Il nuovo accordo, secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà a toccare i 25 milioni di euro a stagione. “Sono stati mesi di trattative dure per rinnovare il precedente contratto, largamente sottostimato rispetto al nuovo status nerazzurro e alle indicazioni del mercato. I passi avanti, però, sono stati sensibili, la quadra non è più ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Vicino l’accordo traSettimani importanti in casache stava lavorando da tempo anche ad un’intesa conil cuiattuale scadrà nel 2024. In particolare il club nerazzurro chiedeva un adeguamento delle cifre, visto e considerato che attualmente alla voce sponsor tecnico risultano 12,5di. Ilaccordo, secondo la Gazzetta dello Sport, arriverà a toccare i 25di. “Sono stati mesi di trattative dure per rinnovare il precedente, largamente sottostimato rispetto alstatus nerazzurro e alle indicazioni del mercato. I passi avanti, però, sono stati sensibili, la quadra non è più ...

Pubblicità

capuanogio : ?? #Inter vicina a un nuovo accordo con #Nike per le divise: incasserà 25 milioni all’anno per le prossime 5-8 stagi… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ?? #Inter vicina a un nuovo accordo con #Nike per le divise: incasserà 25 milioni all’anno per le prossime 5-8 stagioni radd… - ale__fcim : RT @capuanogio: ?? #Inter vicina a un nuovo accordo con #Nike per le divise: incasserà 25 milioni all’anno per le prossime 5-8 stagioni radd… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? #Inter vicina a un nuovo accordo con #Nike per le divise: incasserà 25 milioni all’anno per le prossime 5-8 stagioni radd… - franser_real : RT @capuanogio: ?? #Inter vicina a un nuovo accordo con #Nike per le divise: incasserà 25 milioni all’anno per le prossime 5-8 stagioni radd… -