Inter, sarà l'anno di Correa? Quei 31 milioni da giustificare nonostante Lukaku, con o senza Dybala… | Primapagina (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 14:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: All in. Joaquin Correa si gioca tanto nella prossima stagione, quella che deve essere del rilancio per l'argentino. La scorsa estate il Tucu era stato la ciliegina sulla torta, l'acquisto voluto da Simone Inzaghi per rimpolpare un attacco rimasto orfano di Lukaku. Gli infortuni, la scarsa vena realizzativa e le buone prestazioni di Dzeko e Lautaro lo hanno portato ai margini della squadra nerazzurra. Ora l'Inter ripunta su di lui, preferendolo anche a lussuose alternative libere sul mercato, vedi Dybala. MERCATO – La Joya è stata a lungo oggetto del desiderio di Marotta ma il ritorno di Big Rom ha chiuse le porte all'ex Juve. Lo ha ribadito lo stesso ad, così come Inzaghi e Zanetti: l'Inter in attacco è a ...

