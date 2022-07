Inter | pareggio in rimonta contro il Monaco a Ferrara | Gagliardini e Asllani evitano il ko

(Di sabato 16 luglio 2022) Termina con un 2-2 inla seconda amichevole del precampionato dell’, che allo stadio Paolo Mazza diimpattailin una partita dai due volti per i nerazzurri. Avvio molto negativo dei nerazzurri, che finiscono sotto già al 7? per effetto del gol di Golovin che si inserisce in area e fredda Handanovic. Disattenta la difesa di Inzaghi, oggi in versione rimaneggiata con Darmian, D’Ambrosio e Dimarco, ma anche davanti c’è il solo Lautaro a provare a suonare la scossa. E così, alla mezzora c’è il raddoppio della squadra del Principato, che chiude nel migliore dei modi un belpiede andando a segno con Ben Yedder. Da qui in avanti l’torna a macinare gioco e a mostrare segnali incoraggianti, raccogliendo i frutti con il gol di ...

Inter : 44' - Traversa del ?? Era vicinissimo il pareggio ?? #ForzaInter #InterMonaco - sportface2016 : #Inter, pareggio in rimonta contro il #Monaco a Ferrara - cmdotcom : L'#Inter prima delude e poi si riscatta: pareggio in rimonta 2-2 col #Monaco #InterMonaco - zazoomblog : Inter-Monaco Asllani segna il gol del pareggio: ma che azione di Lukaku (VIDEO) - #Inter-Monaco #Asllani #segna - gasa2mani : @Nicola89144151 Buon pareggio. Bene Asslani, Correa, Onana, Male Dzeko, Bellanova, Gagliardini. Sempre forza Inter. -

FERRARA - Arriva il primoin pre - stagione per l'che allo Stadio Mazza di Ferrara chiude 2 - 2 contro il Monaco . Nerazzurri in difficoltà da punto di vista fisico, come prevedibile a questo punto della ...Prima di rientrare negli spogliatoi l'va vicina alcon l'argentino Lautaro che in spaccata colpisce in pieno la traversa. Piccolo break prima del ritorno in campo. (Aggiornamento di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...AMICHEVOLE - L'Inter paga la differenza di condizione in avvio di gara e va sotto di due gol contro il Monaco che sfrutta le amnesie della difesa sperimentale s ...