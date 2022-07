Inter, Lukaku provoca il Milan: “chi non salta è rossonero” | VIDEO (Di sabato 16 luglio 2022) E’ già clima derby: Inter e Milan iniziano la preparazione con l’obiettivo di confermarsi nel massimo campionato italiano e migliorare il rendimento anche in Champions League. Le due società sono attivissime sul fronte calciaomercato con l’intenzione di costruire squadre ancora più forti. L’ultimo campionato si è concluso con una grande sorpresa: la vittoria dello scudetto dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli non era sicuramente la favorita alla vittoria, ma è riuscita nell’impresa grazie alle qualità dell’allenatore e ad un gruppo eccezionale. L’Inter si è dimostrata forte, ma ha pagato troppi passi falsi nella fase decisiva della stagione. Il nuovo progetto con Simone Inzaghi in panchina è appena iniziato, l’ex Lazio si è dimostrato un tecnico all’altezza. La squadra ha pagato soprattutto le cessioni di Lukaku ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 luglio 2022) E’ già clima derby:iniziano la preparazione con l’obiettivo di confermarsi nel massimo campionato italiano e migliorare il rendimento anche in Champions League. Le due società sono attivissime sul fronte calciaomercato con l’intenzione di costruire squadre ancora più forti. L’ultimo campionato si è concluso con una grande sorpresa: la vittoria dello scudetto dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli non era sicuramente la favorita alla vittoria, ma è riuscita nell’impresa grazie alle qualità dell’allenatore e ad un gruppo eccezionale. L’si è dimostrata forte, ma ha pagato troppi passi falsi nella fase decisiva della stagione. Il nuovo progetto con Simone Inzaghi in panchina è appena iniziato, l’ex Lazio si è dimostrato un tecnico all’altezza. La squadra ha pagato soprattutto le cessioni di...

