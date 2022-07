Inter, Inzaghi: “Sto spingendo personalmente per il nuovo difensore” (Di sabato 16 luglio 2022) Inter Inzaghi- L’Inter continua il suo precampionato, stasera è scesa in campo contro il Monaco a Ferrara. Il match è terminato in parità per 2-2 dove spicca anche la rete di Asslani. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo il fischio finale del match. Il mister ex Lazio ha confermato l’Interesse dell’Inter verso il nuovo difensore, ossia Gleison Bremer. Di seguito, ecco le dichiarazioni dell’allenatore neroazzurro: “Sono molto soddisfatto, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato oggi. Loro hanno erano più in condizione, queste partite ci fanno crescere. Siamo andati sotto per due errori ma siamo rimasti uniti nonostante le difficoltà. Dietro avevamo qualche problema: D’Ambrosio ha ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- L’continua il suo precampionato, stasera è scesa in campo contro il Monaco a Ferrara. Il match è terminato in parità per 2-2 dove spicca anche la rete di Asslani. Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo il fischio finale del match. Il mister ex Lazio ha confermato l’esse dell’verso il, ossia Gleison Bremer. Di seguito, ecco le dichiarazioni dell’allenatore neroazzurro: “Sono molto soddisfatto, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato oggi. Loro hanno erano più in condizione, queste partite ci fanno crescere. Siamo andati sotto per due errori ma siamo rimasti uniti nonostante le difficoltà. Dietro avevamo qualche problema: D’Ambrosio ha ...

