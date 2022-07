Inflazione | le top 20 dei rincari dai voli alle bollette

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Prodotti alimentari, caro vacanze e beni e servizi: arrivano le classifiche dell'Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat resi noti ieri sull'di giugno. Per la top 20 annuale relativa a tutto il paniere Istat, vincono ieuropei decollati del 139% su giugno 2021, al 2° posto l'energia elettrica del mercato libero (+87,5%) che oramai si è adeguato con gli interessi agli aumenti scattati a partire da un anno fa nel mercato tutelato, al punto che ora il libero batte neiil servizio di maggior tutela che invece resta in 5° posizione con +67,6%. Medaglia di bronzo aiintercontinentali (+70,7%). Poi in 4° posizione l'olio diverso da quello di oliva (+68,7%, in sesta il gas con +67,3%. Seguono il gasolio per riscaldamento (+52,9%), gpl e metano ...