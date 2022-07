“Indimenticabile amore”. Paola Turci, la sorpresa per Francesca Pascale a pochi giorni dalle nozze (Di sabato 16 luglio 2022) Francesca Pascale, il compleanno dopo le nozze. Un ‘si’ decisamente atteso che finalmente ha avuto modo di proferirsi davanti a circa 30 invitati sabato 2 luglio presso il Palazzo dei Priori. Una cerimonia intima per la coppia sulle note della colonna sonora di Bob Marley con “Is this love” e “We said yes”. Francesca Pascale, la dedica di Paola Turci per il compleanno arriva dopo le nozze. Durante i giorni precedenti alle nozze, dopo che la notizia dell’imminente unione civile era uscita sulla stampa e sui social, Paola Turci si è però vista costretta a intervenire su Instagram dopo un messaggio omofobo: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”, aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022), il compleanno dopo le. Un ‘si’ decisamente atteso che finalmente ha avuto modo di proferirsi davanti a circa 30 invitati sabato 2 luglio presso il Palazzo dei Priori. Una cerimonia intima per la coppia sulle note della colonna sonora di Bob Marley con “Is this love” e “We said yes”., la dedica diper il compleanno arriva dopo le. Durante iprecedenti alle, dopo che la notizia dell’imminente unione civile era uscita sulla stampa e sui social,si è però vista costretta a intervenire su Instagram dopo un messaggio omofobo: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”, aveva ...

