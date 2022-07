Incendio vicino Roma | famiglie evacuate dalle loro abitazioni

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Sassari, dopo cinque ore di lavoro concluso poco fa l’intervento dei #vigilidelfuoco a Bonorva, per un #incendio d… - AnsaRomaLazio : Incendio bosco e sterpaglie vicino a Roma, Vvf sul posto. Comune di San Polo dei Cavalieri #ANSA - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: Squadre di #Sassari impegnate dal primo pomeriggio a Berchidda per un #incendio di vegetazione, interessata dalle fiamm… - anna_boggero : RT @vigilidelfuoco: Squadre di #Sassari impegnate dal primo pomeriggio a Berchidda per un #incendio di vegetazione, interessata dalle fiamm… - robertamurgia : RT @vigilidelfuoco: Squadre di #Sassari impegnate dal primo pomeriggio a Berchidda per un #incendio di vegetazione, interessata dalle fiamm… -

...presso il Comune di San Polo dei Cavalieri per un vastodi bosco e sterpaglie. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie in Via Roma e Via Liberata a causa delle fiamme...Nel sud della Spagna,alla Costa del Sol, circa 2.300 persone sono state evacuate per via di unche si è propagato sulle colline di Mijas e che era visibile dalla spiaggia di ...I Vigili del fuoco di Ascoli stanno intervenendo dalle ore 13:30 circa per un incendio di bosco in località Monte Carello a Monsampolo del Tronto.Un vasto incendio di bosco e sterpaglie è divampato a nord est di Roma, nel comune di San Polo dei Cavalieri. Evacuate alcune famiglie ...