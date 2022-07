Incendio Bibione: da lunedì lavori ripristino del pontile (Di sabato 16 luglio 2022) Inizieranno già da dopodomani, lunedì 18 luglio, i lavori di ripristino del pontile principale di Bibione, danneggiato dal vasto Incendio sviluppatori ieri nella pineta della spiaggia veneziana. "Dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 luglio 2022) Inizieranno già da dopodomani,18 luglio, ididelprincipale di, danneggiato dal vastosviluppatori ieri nella pineta della spiaggia veneziana. "Dopo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le colonne di fumo che si sono levate altissime dall'incendio di Bibione (in provincia di Venezia) sono visibili pe… - Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - infoitinterno : Incendio Bibione, 8 persone si tuffano in mare per sfuggire alle fiamme: le immagini del maxi rogo - infoitinterno : Incendio di Bibione: 40 ettari di pineta su duna carbonizzati - infoitinterno : Incendio di Bibione, quaranta ettari in fumo -