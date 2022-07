Incendio al Tour de France 2022 | cosa è successo e chi è rimasto coinvolto

(Di sabato 16 luglio 2022) Attimi di paura sulle strade delde. Nel corso della quattordicesima tappa della Grand Boucle un’auto della polizia ha preso fuoco vicino allo striscione dell’ultimo chilometro creando grande preoccupazione tra i presenti. L’ha raggiunto in poco tempo una grande altezza e si è formata una colonna di fumo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno bloccato la strada e in poco tempo sono riusciti a spegnare l’evitando il peggio. Nessuna conseguenza grave quindi: l’area è già stata ripulita a fondo e l’arrivo odierno rimarrà invariato. Auto vd politie in brand op de col van Mende. Reden ? Onbekend voorlopig.@sporza foto van onze technici onderweg pic.twitter.com/d9AD54kalQ — christophe vandegoor (@chrisvandegoor) July 16,Foto: ...

