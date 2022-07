Inaugurato a Villa Brasini di Roma il Centro federale di ricerca FISPES - IRC UniFUNVIC Europa (Di sabato 16 luglio 2022) Inaugurata a Villa Brasini di Roma la prima sede italiana del Centro di Gnatologia Sportiva e Posturologia Odontoiatrica che funzionerà come FISPES - IRC UniFUNVIC Europa per la prevenzione degli ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Inaugurata adila prima sede italiana deldi Gnatologia Sportiva e Posturologia Odontoiatrica che funzionerà come- IRCper la prevenzione degli ...

Pubblicità

angheluruju11 : RT @Roma_Amore_Mio: Il TELEFERO di Villa Massani Roma, nel 1890, M. CATTORI, avrebbe inventato e inaugurato una TELEFERICA per trasporto di… - APuricella : RT @Roma_Amore_Mio: Il TELEFERO di Villa Massani Roma, nel 1890, M. CATTORI, avrebbe inventato e inaugurato una TELEFERICA per trasporto di… - Roma_Amore_Mio : Il TELEFERO di Villa Massani Roma, nel 1890, M. CATTORI, avrebbe inventato e inaugurato una TELEFERICA per trasport… -