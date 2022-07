In mano agli usurai un’impresa su tre, 146mila aziende stritolate: l’allarme della Cgia di Mestre (Di sabato 16 luglio 2022) In Italia una impresa su 3 è a rischio default causa usura. Circa 146 mila le aziende in bilico: a Roma, Milano, Napoli e Torino le situazioni più critiche. A rinnovare l’allarme è uno studio della Cgia di Mestre che indica come si tratti di aziende che attualmente danno lavoro a circa 500 mila addetti: prevalentemente imprese artigiane, esercenti/attività commerciali o piccoli imprenditori: “scivolati” nell’area dell’insolvenza e, conseguentemente, segnalati alla Centrale dei Rischi di Bankitalia. Una “schedatura” che preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito. Una sorta di “morte civile”. Imprese nelle mani degli usurai: in testa Roma, Milano e Napoli A livello provinciale il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi si concentra nelle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) In Italia una impresa su 3 è a rischio default causa usura. Circa 146 mila lein bilico: a Roma, Milano, Napoli e Torino le situazioni più critiche. A rinnovareè uno studiodiche indica come si tratti diche attualmente danno lavoro a circa 500 mila addetti: prevalentemente imprese artigiane, esercenti/attività commerciali o piccoli imprenditori: “scivolati” nell’area dell’insolvenza e, conseguentemente, segnalati alla Centrale dei Rischi di Bankitalia. Una “schedatura” che preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito. Una sorta di “morte civile”. Imprese nelle mani degli: in testa Roma, Milano e Napoli A livello provinciale il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi si concentra nelle ...

