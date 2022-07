In macchina ubriachi o senza patente: denunciati 5 giovani tra Anzio e Nettuno (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – Nella notte, sul litorale romano, nei comuni di Anzio e Nettuno, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno denunciato a piede libero 5 persone. Si tratta di un 25enne sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida, un 38enne sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione cocaina, una 40enne sorpresa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,7 g/l, un 30enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,5 g/l e in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di cannabinoidi e un 41enne trovato in possesso di 12 g di marijuana. Identificate in totale 132 persone e controllati 81 veicoli. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – Nella notte, sul litorale romano, nei comuni di, i Carabinieri della Compagnia dihanno denunciato a piede libero 5 persone. Si tratta di un 25enne sorpreso alla guidaaver mai conseguito ladi guida, un 38enne sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione cocaina, una 40enne sorpresa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,7 g/l, un 30enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,5 g/l e in stato di alterazione psicofisica derivante da assunzione di cannabinoidi e un 41enne trovato in possesso di 12 g di marijuana. Identificate in totale 132 persone e controllati 81 veicoli. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

