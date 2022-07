In Italia verrà prodotto il primo gelato a base vegetale (Di sabato 16 luglio 2022) In Italia verrà realizzato il primo gelato a base vegetale. L’annuncio è della start- up pugliese “Celery”. Dopo la presentazione fatta al BaLab dell’Università di Bari , il brand si prepara all’ apertura del primo punto vendita. Il gelato si chiamerà “Iuppi” ed è stato presentato come il primo prodotto inclusivo, artigianale e sostenibile. Una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cibi anti-caldo: la guida su cosa mangiare in estate Mandorle sono alleate di cuore, peso e bellezza Rivoluzione in cucina: arriva lo chef robot “tuttofare” Proteine vegetali e microalghe : viaggio nel cibo del futuro “Cibi Cotti”, viaggio tra i ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 16 luglio 2022) Inrealizzato il. L’annuncio è della start- up pugliese “Celery”. Dopo la presentazione fatta al BaLab dell’Università di Bari , il brand si prepara all’ apertura delpunto vendita. Ilsi chiamerà “Iuppi” ed è stato presentato come ilinclusivo, artigianale e sostenibile. Una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cibi anti-caldo: la guida su cosa mangiare in estate Mandorle sono alleate di cuore, peso e bellezza Rivoluzione in cucina: arriva lo chef robot “tuttofare” Proteine vegetali e microalghe : viaggio nel cibo del futuro “Cibi Cotti”, viaggio tra i ...

