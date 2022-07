In Italia non si è mai votato per le politiche nella seconda metà dell’anno (Di sabato 16 luglio 2022) Dal 1948 a oggi le elezioni nazionali si sono sempre tenute tra febbraio e giugno, tra le altre cose per le scadenze della Legge di Bilancio Leggi su ilpost (Di sabato 16 luglio 2022) Dal 1948 a oggi le elezioni nazionali si sono sempre tenute tra febbraio e giugno, tra le altre cose per le scadenze della Legge di Bilancio

Pubblicità

christianrocca : No, Carlo, quella mossa del cavallo ha salvato l’Italia come e forse più dell’altra su Draghi, perché avremmo affro… - marattin : Draghi non lasci, ma raddoppi. Il M5S per tanti anni è stato una sciagura per l’Italia, torniamo alla serietà in po… - caritas_milano : In Italia un terzo delle #pensioni è inferiore ai 1.000 euro al mese. Un terzo degli #stipendi non raggiunge i 1.0… - Alexfacchinetti : ????NON ABBIATE PAURA #Draghi e i partiti al Plasmon. Nessun Pappone d'italia farà cadere governi partoriti dalle rad… - smilypapiking : RT @DslLorenzo: Ziocaro, e le sorti politiche dell'Italia devono dipendere da un pirla che non ha neanche le chiavi di casa sua? -