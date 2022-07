Impero Totti, a quanto ammonta il patrimonio dell’ex capitano (Di sabato 16 luglio 2022) A quanto ammonta il patrimonio di Francesco Totti e quanto spetta ad Ilary Blasi? Scopriamolo insieme in questo articolo La storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è ufficialmente finita. A riferirlo è stata la stessa coppia attraverso un comunicato stampa congiunto in cui hanno rivelato la fine di un matrimonio durato per 20 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 luglio 2022) Aildi Francescospetta ad Ilary Blasi? Scopriamolo insieme in questo articolo La storia d’amore tra Francescoed Ilary Blasi è ufficialmente finita. A riferirlo è stata la stessa coppia attraverso un comunicato stampa congiunto in cui hanno rivelato la fine di un matrimonio durato per 20 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

L_Economia : Con l’ufficializzazione della rottura tra il calciatore Francesco Totti e la moglie e conduttrice Ilary Blasi in mo… - misspiaze_ : La gente disperata per la separazione di Totti e Ilary mentre io ancora piango per il crollo dell’Impero romano. Buongiorno - 340_746 : Mi rifiuto di pagare il canone per sentire dalla TV publica di parlare della caduta dell'impero di due stronzi con… - VivMilano : RT @MorningNewsTv: Che fine fa l'impero di proprietà e affari? #tottiblasi #MorningNews - MorningNewsTv : Che fine fa l'impero di proprietà e affari? #tottiblasi #MorningNews -