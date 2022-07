Ilary Blasi, ecco chi è "l'aitante giovane" che ha scatenato il caos. Ma lui... | Foto (Di sabato 16 luglio 2022) Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente lasciati non si fa che fare ipotesi sulla nuova fiamma della conduttrice. "Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei famosi", si legge su Chi diretto da Alfonso Signorini. Una spifferata che vuol dire tutto e niente, troppo poco per identificare questo "lui". Qualcuno ha pensato che possa trattarsi di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici. Il giovane che sicuramente è molto "aitante" è stato per molto tempo legato ad Elena D'Amario e ha fatto parte del gruppo di ballo del programma Star in the Star, talent show in onda su Canale 5 e condotto guarda caso proprio dalla Blasi. Che si tratti davvero di lui? Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Da quando Francesco Totti esi sono ufficialmente lasciati non si fa che fare ipotesi sulla nuova fiamma della conduttrice. "Ha perso la testa per unche ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l'Isola dei famosi", si legge su Chi diretto da Alfonso Signorini. Una spifferata che vuol dire tutto e niente, troppo poco per identificare questo "lui". Qualcuno ha pensato che possa trattarsi di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici. Ilche sicuramente è molto "" è stato per molto tempo legato ad Elena D'Amario e ha fatto parte del gruppo di ballo del programma Star in the Star, talent show in onda su Canale 5 e condotto guarda caso proprio dalla. Che si tratti davvero di lui? Di ...

