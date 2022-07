Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti nel resort di lusso in Tanzania: il prezzo (Di sabato 16 luglio 2022) Ilary Blasi Tanzania. Poche ore dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti la conduttrice è partita per un safari in Africa con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Si è ovviamente saputo da Instagram, dove ha documentato anche la partenza con un look comodo ma griffatissimo. Così, mentre tutta Italia commenta e fa ipotesi sull’addio dopo 20 anni d’amore e circolano i nomi delle sue presunte frequentazioni, Ilary Blasi si gode il safari di cui non esita a mostrare le immagini più belle: dagli animali alla natura passando per il resort extra lusso dove alloggia. Ilary Blasi Tanzania: il prezzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 luglio 2022). Poche orel’annuncio della separazione da Francescola conduttrice è partita per un safari in Africa con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Si è ovviamente saputo da Instagram, dove ha documentato anche la partenza con un look comodo ma griffatissimo. Così, mentre tutta Italia commenta e fa ipotesi sul20 anni d’amore e circolano i nomi delle sue presunte frequentazioni,si gode il safari di cui non esita a mostrare le immagini più belle: dagli animali alla natura passando per ilextradove alloggia.: il...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - RtTanzania : RT @Novella_2000: Vacanza da lusso per Ilary Blasi: ecco quanto costa soggiornare nel suo resort in Tanzania - Novella_2000 : Vacanza da lusso per Ilary Blasi: ecco quanto costa soggiornare nel suo resort in Tanzania -

Sonia Bruganelli nella bufera: "Al GF Vip è acida!", Costanzo la difende ... ha subito voluto dichiarare di credere che abbia un po' esagerato nel muovere critiche così pesanti nei confronti dell'opinionista del Grande Fratello Vip , che giorni fa ha difeso Ilary Blasi : Il ... Ricky Martin accusato di violenza domestica dal nipote: "Tutto falso" Articoli più letti Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno sempre avuto amicizie separate di Bimbo morto a Sharm el - Sheikh: indagini aperte, potrebbe non essere intossicazione alimentare di Chiara ... Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, avete mai visto la loro casa Un appartamento extralusso al centro di Roma Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie inossidabili della televisione italiana. Ormai insieme da più di trent'anni, danno vita molto spesso a siparietti divertenti sulla loro vita ... Il silenzio di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria: “All’Isola non ci ha mai fatto pesare i suoi problemi” Sul fronte Ilary, si è esposta Valadimir Luxuria. “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace”, spiega ... ... ha subito voluto dichiarare di credere che abbia un po' esagerato nel muovere critiche così pesanti nei confronti dell'opinionista del Grande Fratello Vip , che giorni fa ha difeso: Il ...Articoli più letti Francesco Totti e, che hanno sempre avuto amicizie separate di Bimbo morto a Sharm el - Sheikh: indagini aperte, potrebbe non essere intossicazione alimentare di Chiara ...Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie inossidabili della televisione italiana. Ormai insieme da più di trent'anni, danno vita molto spesso a siparietti divertenti sulla loro vita ...Sul fronte Ilary, si è esposta Valadimir Luxuria. “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace”, spiega ...