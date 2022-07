Il trucco estate di Giulia De Lellis costa pochissimo: ecco tutti i prodotti! (Di sabato 16 luglio 2022) Il trucco per l’estate 2022 di Giulia De Lellis si realizza con pochissimi prodotti ed è realizzato con prodotti super economici alla portata di tutte! Giulia De Lellis è ormai un punto di riferimento costante per tutte coloro che seguono le tendenza moda e beauty. L’influencer è molto amata perché punta sempre su beauty look giovani, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 16 luglio 2022) Ilper l’2022 diDesi realizza con pochissimi prodotti ed è realizzato con prodotti super economici alla portata di tutte!Deè ormai un punto di riferimentonte per tutte coloro che seguono le tendenza moda e beauty. L’influencer è molto amata perché punta sempre su beauty look giovani, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

aslaiez : non so se la mia pigrizia è peggiorata con gli anni e ha raggiunto il picco in estate o se ho imparato ad accettarm… - Cosmopolitan_IT : Abbiamo il nome e il prezzo del lipgloss Kiko virale su TikTok - Bast_Ardo_ : RT @pettymagpie: Ma d'estate siamo tutte più belleeee! (Coda bassa, struccate perché il trucco si scioglie, gambe gonfie e piene di ponfi… - 91flxsh : si mi trucco spesso, no anche se l’anno scorso in estate uscivo struccato :,) - pettymagpie : Ma d'estate siamo tutte più belleeee! (Coda bassa, struccate perché il trucco si scioglie, gambe gonfie e piene d… -