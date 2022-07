“Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”, il nuovo trailer della serie originale Amazon Prime Video (Di sabato 16 luglio 2022) “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere” torna a mostrarsi in tutta la sua maestosità in un nuovo trailer rilasciato da Amazon. L’ambizioso progetto degli Amazon Studios si propone l’arduo compito di ricreare le magiche atmosfere e le epiche narrazioni dell’universo fantasy di J.R.R. Tolkien in una serie TV originale. La prima stagione, composta da otto episodi, debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 2 Settembre e porterà gli spettatori nella leggendaria Seconda Era della Terra di Mezzo, millenni prima gli eventi delle due trilogie cinematografiche di Peter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) “Il– Glidel” torna a mostrarsi in tutta la sua maestosità in unrilasciato da. L’ambizioso progettoStudios si propone l’arduo compito di ricreare le magiche atmosfere e le epiche narrazioni dell’universo fantasy di J.R.R. Tolkien in unaTV. La prima stagione, composta da otto episodi, debutterà suil prossimo 2 Settembre e porterà gli spettatori nella leggendaria Seconda EraTerra di Mezzo, millenni prima gli eventi delle due trilogie cinematografiche di Peter ...

