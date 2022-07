Il rinnovo non garantisce il posto a Perin: un eroe di provincia come secondo (Di sabato 16 luglio 2022) Mattia Perin ha rinnovato con la Juve di recente per il ruolo di vice Szczesny, ma per qualcuno può essere solo una manovra per scambiarlo. La Juventus ha da poco rinnovato il contratto al secondo portiere Mattia Perin, un elemento che sicuramente avrebbe potuto mettersi in mostra maggiormente all’interno della rosa bianconera, peccato però che oltre al ruolo di secondo non può sicuramente essere considerato di più. LaPresseQuando Mattia Perin venne acquistato dalla Juventus erano davvero tantissimi a essere convinti che avrebbe avuto le carte in regola per potersi giocare il posto da titolare con il polacco Szczesny, ma alla fine la differenza di rendimento tra i due è stata davvero evidente. Il suo contratto andava in scadenza al termine di questo campionato, con molti che erano ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 16 luglio 2022) Mattiaha rinnovato con la Juve di recente per il ruolo di vice Szczesny, ma per qualcuno può essere solo una manovra per scambiarlo. La Juventus ha da poco rinnovato il contratto alportiere Mattia, un elemento che sicuramente avrebbe potuto mettersi in mostra maggiormente all’interno della rosa bianconera, peccato però che oltre al ruolo dinon può sicuramente essere considerato di più. LaPresseQuando Mattiavenne acquistato dalla Juventus erano davvero tantissimi a essere convinti che avrebbe avuto le carte in regola per potersi giocare ilda titolare con il polacco Szczesny, ma alla fine la differenza di rendimento tra i due è stata davvero evidente. Il suo contratto andava in scadenza al termine di questo campionato, con molti che erano ...

