Il riformismo come antidoto agli estremismi ideologici (Di sabato 16 luglio 2022) Il riformismo come soluzione politica alle esigenze dell’attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte, come il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ideologiche e conflittuali, nascono disastri. L’abbiamo visto con i governi di Donald Trump, Jair Bolsonaro, lo stesso Vladimir Putin nasce dalla stessa matrice. «Il riformismo è l’unica carta che possiamo giocare», dice a Linkiesta lo storico Alberto De Bernardi, Presidente della Fondazione PER (Progresso, Europa Riforme) e Coordinatore di REFAT (International Network for the Study of Fascism, Authoritarianism, Totalitarianism and Transitions to Democracy). «La parola riformismo – aggiunge De Bernardi – è usata e abusata dalla politica, al punto da aver perso di significato: oggi tutti sono riformisti, questa ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) Ilsoluzione politica alle esigenze dell’attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte,il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ideologiche e conflittuali, nascono disastri. L’abbiamo visto con i governi di Donald Trump, Jair Bolsonaro, lo stesso Vladimir Putin nasce dalla stessa matrice. «Ilè l’unica carta che possiamo giocare», dice a Linkiesta lo storico Alberto De Bernardi, Presidente della Fondazione PER (Progresso, Europa Riforme) e Coordinatore di REFAT (International Network for the Study of Fascism, Authoritarianism, Totalitarianism and Transitions to Democracy). «La parola– aggiunge De Bernardi – è usata e abusata dalla politica, al punto da aver perso di significato: oggi tutti sono riformisti, questa ...

Pubblicità

nemiroski : RT @mcapu100: @PoliticaPerJedi L'errore è il pd che in nome dell'antirenzismo ha cavalcato il populismo invece di combatterlo col riformis… - nuccia20 : RT @mcapu100: @PoliticaPerJedi L'errore è il pd che in nome dell'antirenzismo ha cavalcato il populismo invece di combatterlo col riformis… - mcapu100 : @PoliticaPerJedi L'errore è il pd che in nome dell'antirenzismo ha cavalcato il populismo invece di combatterlo co… - patriziadegioia : RT @enzoben43: La ditta è una zavorra per la democrazia italiana ed impedisce che il riformismo ammoderni il Paese,utilizzando il populism… - gosarto : RT @enzoben43: La ditta è una zavorra per la democrazia italiana ed impedisce che il riformismo ammoderni il Paese,utilizzando il populism… -

Il riformismo come antidoto agli estremismi ideologici Il riformismo come soluzione politica alle esigenze dell'attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte, come il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ... La coerenza di Draghi e la guerra dei sei giorni per salvare il governo ...piani di un Enrico Letta colpevole di non aver visto per tempo la tragedia di un uomo ridicolo come ...settimane fa ha spiegato che il nemico è "il populismo" che va sconfitto con le armi del riformismo ... Linkiesta.it Toti lancia l'alleanza del buon governo e guarda a Calenda e Renzi ma... Cosa al centro. O al cosiddetto riformismo o come dice Calenda ai liberal-democratici: «Più che di centro parliamo di alleanza del buon governo, ma se cerchiamo di costruirla sommando leader o esponen ... Ilsoluzione politica alle esigenze dell'attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte,il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ......piani di un Enrico Letta colpevole di non aver visto per tempo la tragedia di un uomo ridicolo...settimane fa ha spiegato che il nemico è "il populismo" che va sconfitto con le armi del... Il riformismo come antidoto agli estremismi ideologici Cosa al centro. O al cosiddetto riformismo o come dice Calenda ai liberal-democratici: «Più che di centro parliamo di alleanza del buon governo, ma se cerchiamo di costruirla sommando leader o esponen ...