Il riformismo come antidoto agli estremismi ideologici (Di sabato 16 luglio 2022) Il riformismo come soluzione politica alle esigenze dell’attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte, come il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ideologiche e conflittuali, nascono disastri. L’abbiamo visto con i governi di Donald Trump, Jair Bolsonaro, lo stesso Vladimir Putin nasce dalla stessa matrice. «Il riformismo è l’unica carta che possiamo giocare», dice a Linkiesta lo storico Alberto De Bernardi, Presidente della Fondazione PER (Progresso, Europa Riforme) e Coordinatore di REFAT (International Network for the Study of Fascism, Authoritarianism, Totalitarianism and Transitions to Democracy). «La parola riformismo – aggiunge De Bernardi – è usata e abusata dalla politica, al punto da aver perso di significato: oggi tutti sono riformisti, questa ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) Ilsoluzione politica alle esigenze dell’attualità. Quando a prevalere sono tavole di valori diametralmente opposte,il sovranismo e il populismo, cioè costruzioni politiche ideologiche e conflittuali, nascono disastri. L’abbiamo visto con i governi di Donald Trump, Jair Bolsonaro, lo stesso Vladimir Putin nasce dalla stessa matrice. «Ilè l’unica carta che possiamo giocare», dice a Linkiesta lo storico Alberto De Bernardi, Presidente della Fondazione PER (Progresso, Europa Riforme) e Coordinatore di REFAT (International Network for the Study of Fascism, Authoritarianism, Totalitarianism and Transitions to Democracy). «La parola– aggiunge De Bernardi – è usata e abusata dalla politica, al punto da aver perso di significato: oggi tutti sono riformisti, questa ...

