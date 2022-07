‘Il Paradiso delle Signore’ protagonista al Bct: “Il segreto del successo? Siamo una grande famiglia” (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuove storie al Paradiso delle signore, previste per la prossima stagione. Giulia Arena, solarissima in quel di Benevento, vivrà un nuovo amore. Si tratta del personaggio interpretato da Fabio Fulco, anch’esso presente al Bct, il Festival del Cinema e della Televisione, insieme ad Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e al produttore Giannandrea Pecorelli. La sua Ludovica, attualmente in Grecia nelle storie, vivrà una situazione particolare che rimescolerà le sorti di alcune coppie presenti nella soap opera. Vi saranno, per quanto riguarda il cast, dei nuovi ingressi, e delle uscite, che non saranno definitive. “Il bello – sottolineano i protagonisti presenti alla kermesse cittadina – consiste nel sapere di essere di supporto a tutti coloro che guardano la serie. Il successo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nuove storie alsignore, previste per la prossima stagione. Giulia Arena, solarissima in quel di Benevento, vivrà un nuovo amore. Si tratta del personaggio interpretato da Fabio Fulco, anch’esso presente al Bct, il Festival del Cinema e della Televisione, insieme ad Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e al produttore Giannandrea Pecorelli. La sua Ludovica, attualmente in Grecia nelle storie, vivrà una situazione particolare che rimescolerà le sorti di alcune coppie presenti nella soap opera. Vi saranno, per quanto riguarda il cast, dei nuovi ingressi, euscite, che non saranno definitive. “Il bello – sottolineano i protagonisti presenti alla kermesse cittadina – consiste nel sapere di essere di supporto a tutti coloro che guardano la serie. Il...

