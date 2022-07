Il Napoli fa sul serio: presentata mega offerta per Dybala (Di sabato 16 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decifrare. Come già noto il calciatore vorrebbe aspettare l’Inter che prima, però, deve cedere un giocatore in attacco, oltre a Pinamonti e questo ha di fatto rallentato la trattativa. Sempre in Italia, però, sull’ex Juventus c’è forte l’interesse di Napoli e Roma. I partenopei dopo l’ultima cessione, quella di Koulibaly, vorrebbero provare un colpo ad effetto per far tornare il sorriso tra i tifosi azzurri. Dybala, Napoli, Calciomercato Secondo quanto riportato da Tyc Sport, il Napoli avrebbe offerto un super contratto alla Joya: 6 milioni di euro a stagione fino al 2027. Un’offerta molto importante che potrebbe, quindi, cambiare il destino dell’attaccante argentino Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Il futuro di Pauloè ancora tutto da decifrare. Come già noto il calciatore vorrebbe aspettare l’Inter che prima, però, deve cedere un giocatore in attacco, oltre a Pinamonti e questo ha di fatto rallentato la trattativa. Sempre in Italia, però, sull’ex Juventus c’è forte l’interesse die Roma. I partenopei dopo l’ultima cessione, quella di Koulibaly, vorrebbero provare un colpo ad effetto per far tornare il sorriso tra i tifosi azzurri., Calciomercato Secondo quanto riportato da Tyc Sport, ilavrebbe offerto un super contratto alla Joya: 6 milioni di euro a stagione fino al 2027. Un’molto importante che potrebbe, quindi, cambiare il destino dell’attaccante argentino

Pubblicità

mirkocalemme : Per #Dybala sono giorni di riflessione. L'#Inter bisogno di tempo, la #Roma è tornata e il #Napoli da esattamente d… - claudioruss : Il momento della contestazione dei tifosi presenti in piazza a Dimaro Folgarida, durante la presentazione del… - MonicaMoka79 : RT @dukeby: Dirlo dopo sarà facile, ma se il #Napoli continuerà a lavorare come fatto fino ad ora sul mercato, e non ho dubbi che lo farà,… - tangoverotwit : RT @claudioruss: Il momento della contestazione dei tifosi presenti in piazza a Dimaro Folgarida, durante la presentazione del #Napoli, qua… - dukeby : Dirlo dopo sarà facile, ma se il #Napoli continuerà a lavorare come fatto fino ad ora sul mercato, e non ho dubbi c… -