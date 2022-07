Il M5s va allo scontro per il ritiro dei ministri: «Hanno fatto cadere il governo per i sondaggi, Di Battista può tornare» (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi alle 10 torna a riunirsi il Consiglio Nazionale del M5s. Ma una decisione sui ritiro dei ministri dal governo Draghi non è ancora stata presa e non è detto che arrivi oggi. Anzi, ieri sera Giuseppe Conte ha smentito di averlo chiesto a ministri e sottosegretari grillini. «Si è dimesso il presidente del Consiglio, di fatto è il governo dimissionario», ha detto invece dopo l’incontro Stefano Patuanelli, fra quelli che chiedono di attendere e valutare bene la strategia prima di prendere la decisione finale. Così come la sottosegretaria Alessandra Todde, Alfonso Bonafede e Chiara Appendino. Spingono invece per uscire dal governo i vicepresidenti Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Paola Taverna: presentarsi già come opposizione quando mercoledì Draghi ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Oggi alle 10 torna a riunirsi il Consiglio Nazionale del M5s. Ma una decisione suideidalDraghi non è ancora stata presa e non è detto che arrivi oggi. Anzi, ieri sera Giuseppe Conte ha smentito di averlo chiesto ae sottosegretari grillini. «Si è dimesso il presidente del Consiglio, diè ildimissionario», ha detto invece dopo l’incontro Stefano Patuanelli, fra quelli che chiedono di attendere e valutare bene la strategia prima di prendere la decisione finale. Così come la sottosegretaria Alessandra Todde, Alfonso Bonafede e Chiara Appendino. Spingono invece per uscire dali vicepresidenti Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Paola Taverna: presentarsi già come opposizione quando mercoledì Draghi ...

