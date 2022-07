Il grattacielo di Monica Catalano | il racconto distopico che racchiude un messaggio politico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Il, romanzo d’esordio di, ci racconta di un mondo dove ci sono bambini che non hanno mai visto un fiore nella loro vita se non stampato su un libro. Siamo a Torino, è il 2052. La pandemia del 2020 ha lasciato il segno, i cambiamenti climatici hanno devastato un mondo – il nostro mondo, quello occidentale – che è sempre più un “modello cinese” perché la gente vive e lavora ma è controllata, monitorata, seguita. Droni, telecamere, cimici e non solo: colleghi di lavoro e vicini di casa spioni e fedeli al sistema, che premia i suoi cani da guardia. Ci sono ribellioni, marginali, però: sassate contro l’autobus che Anna, la protagonista, prende ogni mattino per recarsi al lavoro alla Banca sociale italiana. Si trattava il piu? delle volte di azioni dimostrative di gruppi di ribelli e contestatori. Le grandi ...