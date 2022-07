Il governo dopo la crisi non avrà peso: sarà un esecutivo estivo controllato dal bagnino Draghi (Di sabato 16 luglio 2022) di Andrea Taffi dopo tanto tuonar forse pioverà. Poggia leggera comunque, niente di più. Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 stelle fanno lo strappo (strappetto per la verità) e Mario Draghi presenta le sue dimissioni, ben sapendo (credo io) che Mattarella lo richiamerà (come è stato) alla doverosa e opportuna verifica in aula. Adesso il Movimento 5 stelle post Luigi Di Maio è chiamato all’atto di forza e di chiarezza: sfiduciare ufficialmente Draghi oppure concedergli una fiducia di carta velina per evitare crisi estive, sempre fastidiose. Vedremo cosa succederà: siamo nelle mani dell’ex avvocato degli italiani. Ad ogni buon conto quel che verrà fuori da questa crisi da prima Repubblica sarà (io penso) un classico governo balneare. Che lo guidi Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) di Andrea Taffitanto tuonar forse pioverà. Poggia leggera comunque, niente di più. Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 stelle fanno lo strappo (strappetto per la verità) e Mariopresenta le sue dimissioni, ben sapendo (credo io) che Mattarella lo richiamerà (come è stato) alla doverosa e opportuna verifica in aula. Adesso il Movimento 5 stelle post Luigi Di Maio è chiamato all’atto di forza e di chiarezza: sfiduciare ufficialmenteoppure concedergli una fiducia di carta velina per evitareestive, sempre fastidiose. Vedremo cosa succederà: siamo nelle mani dell’ex avvocato degli italiani. Ad ogni buon conto quel che verrà fuori da questada prima Repubblica(io penso) un classicobalneare. Che lo guidi...

Pubblicità

sebmes : Come elettore di sinistra, metto le mani avanti: dopo l’ignobile pagliacciata di Conte, cada o non cada il governo… - lucatelese : Sarà il primo governo che cade dopo una fiducia con un margine di oltre cento voti. :-) - silvia_sb_ : Durante un programma della BBC, il conduttore nel darmi la linea ha detto: “Dopo quello dello SriLanka un altro gov… - i98Hrry : RT @CAVDIGAN: dopo il governo io direi di far cadere harry styles - Carole71024753 : RT @BADU____: #Mattarella visita la camera ardente di #Scalfari. Dopo aver vegliato la salma del Governo. #16luglio -