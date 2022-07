Il concerto dei Maneskin, gli idranti e la nube tossica al posto dell’euforia (Di sabato 16 luglio 2022) Caro Cesare, ti chiedo scusa ma non verrò al tuo concerto. Non ne ho le forze, lo dici tu alla mia amica Ilaria? Mi manda ventidue messaggi al giorno perché prenda il biglietto del tuo concerto, di quello dei Subsonica, di Samuele Bersani. Tutti fantastici, ma no. Cesare, Samuele, Boosta: disprezzatemi, e dite per favore a Ilaria che non ho più l’età. Sì, per Lorenzo l’ho fatto, ma il Jovabeachparty è una meravigliosa festa sulla spiaggia, con la sabbia morbida sotto i piedi, il mare a fianco che ti ci puoi buttare e la musica tutto il pomeriggio. Lorenzo mi ha riconciliato col mondo, con i grandi eventi, volevo abbracciare tutti, perdonare tutti, ballare con tutti. Fino a che ho accompagnato mia figlia al concerto dei Maneskin e ora odio la gente, voglio un lockdown privato, pure un 41bis a casa mia. Il problema non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Caro Cesare, ti chiedo scusa ma non verrò al tuo. Non ne ho le forze, lo dici tu alla mia amica Ilaria? Mi manda ventidue messaggi al giorno perché prenda il biglietto del tuo, di quello dei Subsonica, di Samuele Bersani. Tutti fantastici, ma no. Cesare, Samuele, Boosta: disprezzatemi, e dite per favore a Ilaria che non ho più l’età. Sì, per Lorenzo l’ho fatto, ma il Jovabeachparty è una meravigliosa festa sulla spiaggia, con la sabbia morbida sotto i piedi, il mare a fianco che ti ci puoi buttare e la musica tutto il pomeriggio. Lorenzo mi ha riconciliato col mondo, con i grandi eventi, volevo abbracciare tutti, perdonare tutti, ballare con tutti. Fino a che ho accompagnato mia figlia aldeie ora odio la gente, voglio un lockdown privato, pure un 41bis a casa mia. Il problema non ...

Pubblicità

virginiaraggi : 'Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla'. Lo scorso a… - Radio1Rai : ??#CircoMassimo L'arrivo dell'attrice Angelina #Jolie al concerto dei #Maneskin. La star di Hollywood, in Italia per… - matteograndi : Al concerto dei Maneskin il virus gira, al concerto di Salmo e agli altri 1000 concerti di luglio no. Il mondo med… - informatrieste : Accadde 33 anni fa, il concerto dei Pink Floyd a Venezia, il più spettacolare della storia -… - callitwhatulike : Io quando a un concerto dei tøp ?????? -