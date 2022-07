Il centro sociale Askatasuna coccolato dalla sinistra per 26 anni: “Nessuno denunciò mai occupazione” (Di sabato 16 luglio 2022) Torino, 16 lug — Che tra la sinistra istituzionale e quella extraparlamentare dei centri sociali vi sia assai spesso una corrispondenza d’amorosi sensi è testimoniato da tutte quelle inerzie e «amnesie» che portano le amministrazioni rosse a chiudere uno o entrambi gli occhi quando si tratta di denunciare le occupazioni degli estremisti di sinistra: ultimo caso in ordine di tempo arriva da Torino dove il centro sociale Askatasuna si è scoperto arrivare a ben ventisei anni di immunità, visto che dal Comune Nessuno si era mai sognato di sporgere denuncia. A scoprire l’autentico e incommentabile misfatto, quasi per caso, sono stati due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Maurizio Morrone ed Enzo Liardo. Askatasuna e le coccole della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Torino, 16 lug — Che tra laistituzionale e quella extraparlamentare dei centri sociali vi sia assai spesso una corrispondenza d’amorosi sensi è testimoniato da tutte quelle inerzie e «amnesie» che portano le amministrazioni rosse a chiudere uno o entrambi gli occhi quando si tratta di denunciare le occupazioni degli estremisti di: ultimo caso in ordine di tempo arriva da Torino dove ilsi è scoperto arrivare a ben ventiseidi immunità, visto che dal Comunesi era mai sognato di sporgere denuncia. A scoprire l’autentico e incommentabile misfatto, quasi per caso, sono stati due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Maurizio Morrone ed Enzo Liardo.e le coccole della ...

Pubblicità

IlPrimatoN : La corrispondenza di amorosi sensi tra centri sociali e sinistra istituzionale - gretelforever : RT @ItalicaTestudo: Disperati per le #dimissioni di #Draghi, i buonisti iniziano a assoldare i 'fenomeni da centro sociale' contro #Salvini… - ItalicaTestudo : RT @ItalicaTestudo: Disperati per le #dimissioni di #Draghi, i buonisti iniziano a assoldare i 'fenomeni da centro sociale' contro #Salvini… - RdC94362398 : RT @ServiziAlLavoro: Reddito di cittadinanza se si rifiuta il lavoro bisogna restituire i soldi? - - calabrian19 : RT @ItalicaTestudo: Disperati per le #dimissioni di #Draghi, i buonisti iniziano a assoldare i 'fenomeni da centro sociale' contro #Salvini… -