Il Bologna saluta Svanberg: ufficiale la cessione al Wolfsburg (Di sabato 16 luglio 2022) Seconda cessione illustre in casa rossoblù: dopo Aarin Hickey, il Bologna saluta anche Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese, classe 1999, passa al Wolfsburg a titolo definitivo e sulla base di un contratto fino al 2027. Il Bologna saluta Svanberg: quali sono le cifre dell’affare? Lo svedese si trasferisce in Bundesliga per circa 10 milioni di parte fissa con la possibilità di aggiungere altri due milioni di euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Termina quindi dopo quattro stagioni la sua avventura sotto le due Torri. Arrivato dal Malmoe nell’estate del 2018,iIn maglia rossoblù ha totalizzato 123 partite giocate, 9 reti e 8 assist all’attivo. Questo il suo messaggio di addio alla città e al club affidato ad un post su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) Secondaillustre in casa rossoblù: dopo Aarin Hickey, ilanche Mattias. Il centrocampista svedese, classe 1999, passa ala titolo definitivo e sulla base di un contratto fino al 2027. Il: quali sono le cifre dell’affare? Lo svedese si trasferisce in Bundesliga per circa 10 milioni di parte fissa con la possibilità di aggiungere altri due milioni di euro di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Termina quindi dopo quattro stagioni la sua avventura sotto le due Torri. Arrivato dal Malmoe nell’estate del 2018,iIn maglia rossoblù ha totalizzato 123 partite giocate, 9 reti e 8 assist all’attivo. Questo il suo messaggio di addio alla città e al club affidato ad un post su ...

