Il Barcellona parte per il Tour negli Usa senza Xavi: visto negato perché ha giocato in Iran

Il Barcellona è partito per il Tour in Usa, ma sull'aereo non è salito l'allenatore, Xavi. Il tecnico blaugrana è stato bloccato – riferisce il club in una nota – per motivi amministrativi legati al passaporto. As spiega l'accaduto. A monte dello stop c'è il fatto che Xavi è stato in Iran tre volte negli ultimi cinque anni. E l'Iran è considerato un Paese nemico degli Stati Uniti. "In AS abbiamo potuto indagare un po' di più sui motivi di questa battuta d'arresto che ha lasciato Xavi a terra. Il problema citato dalle autorità statunitensi per revocare il suo visto è che è stato in Iran tre volte negli ultimi cinque anni quando ha giocato per il Qatar Al Sadd nelle qualificazioni alla ...

