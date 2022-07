I miracoli dell’austerità | le nostre esportazioni crescono | ma solo perché siamo più poveri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 luglio 2022) La forza economica dell’Italia rappresenta anche la sua più grande debolezza. Un controsenso? No: è la situazione in cui ci troviamo dopo oltre dieci anni di politiche improntate alla cosiddetta «austerità», tanto necessarie per tenerci all’interno della moneta unica e riequilibrare su livelli (quasi) mai visti i rapporti con l’estero quanto – allo stesso tempo – distruttive per il tessuto imprenditoriale nazionale e per i nostri patrimoni. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2022 Succedono due cose quando si fissa il cambio, certo non verso l’intero globo terracqueo (l’euro fluttua liberamente nei confronti di yen, dollaro etc.), ma verso quelle nazioni che, incidentalmente, sono anche i tuoi maggiori partner commerciali. Nel momento in cui il cambio è sopravvalutato, diventa più conveniente comprare all’estero che produrre «in casa». Il ...