I consiglieri si aumentano l' indennità | mai così uniti

(Di sabato 16 luglio 2022) Fa discutere in commissione Bilancio l'adeguamento delledeicapitolini per il quale, nell'assestamento di bilancio licenziato l'8 luglio, sono stati stanziati oltre due milioni di euro. «Adeguamento», in buona sostanza, si traduce con «incremento». La delibera arrivata in commissione approderà nei prossimi giorni in Assemblea capitolina per il sì definitivo, ed è stata votata favorevolmente con un consenso bipartisan e poche eccezioni. L'unica a far rumore, perché proveniente dalle fila della maggioranza, è quella del consigliere Carmine Barbati che, tuttavia, si dice favorevole nel merito. «Non è il momento giusto», ha commentato Barbati, che in commissione non si è presentato - al suo posto c'era il capogruppo della lista Gualtieri, che ha votato favorevolmente - ma che non esclude di riallinearsi agli altri per il voto ...

I gettoni di presenza saranno sostituiti da un'indennità. Il primo ok alla delibera è arrivato in commissione, martedì la misura arriverà in Aula Aumento dello stipendio in arrivo per icomunali di Roma. In Campidoglio basta gettoni di presenza: arriva l'indennità che porta l'entrata mensile dai 2mila euro attuali ai 3mila euro mensili. Il primo ok ad alla delibera è ...Roma,silo stipendio/ Da 2 a 3.500 euro netti al mese a testa