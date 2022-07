I 10 migliori gelati al mondo | il primo è in Italia

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 luglio 2022) Dalla sua invenzione, oltre 500 anni fa a opera del genio rinascimentale Bernardo Buontalenti, il gelato non ha mai smesso di piacere e sorprendere. Nonostante la sua estrema semplicità di preparazione, non è sempre facile trovare un buon prodotto artigianale. Nel 2019 è nato il Gelato Festival World Ranking, una classifica mondiale permanente e aggiornata a cadenza annuale che premia ichef del gelato in tutto il. Anche quest’anno il titolo di miglior gelataio è di unno. Cos’è il Gelato Festival World Ranking: in prima posizione sempre unno Il Gelato Festival è una competizione nata innel 2011. Nel corso di questi 11 anni è cresciuta a livello internazionale, diventando il più importante torneo per gli amanti del gelato, con competizioni che si svolgono in oltre 22 ...