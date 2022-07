Hygge | alla scoperta della startup sulla produzione petfood personalizzata

Leggi su lopinionista

(Di sabato 16 luglio 2022) LUCCA – Una storia di imprenditoria giovanile smart e (quasi) tutta al femminile. Martina Terigi e Giada Iacopini si incontrano per la prima volta a Firenze, dove frequentano insieme il corso per preparare l’esame di stato da avvocato. Giovani, toscane e grandissime amanti dei cani: basta poco per diventare amiche. E proprio parlando di Caffè e di Iron, rispettivamente il cane di Martina e di Giada, che le due ragazze si accorgono di quanto il mercato delle crocchette per cani sia standardizzato, poco adeguato e attento a esigenze e necessità del 4 zampe nelle diverse situazioni e fasi di vita. Dice Giada Iacopini “Iron ha avuto un grave problema di dermatite, probabilmente dovuto a un’alimentazione non adeguata. Così abbiamo iniziato a pensarepersonalizzazionecrocchetta. Uno dei principali problemi che provoca malattie o disturbi nei ...