“Ho pianto ogni notte per lei” Carmen Di Pietro | la figlia Carmelina ha rischiato

Carmen Di Pietro è reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi. Come più volte lei stessa ha ammesso, pensava di restare due settimane in Honduras. E, invece, con il passare dei giorni è diventata una protagonista di questa edizione e un punto di riferimento per gli altri naufraghi. Ha partecipato dapprima in coppia con il figlio Alessandro Iannoni poi da sola e ha mostrato tutto il suo carattere. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality continua a vedersi e a scherzare con gli altri ex compagni d'avventura, segnale che in Honduras ha stretto forti legami di amicizia. Sull'Isola dei Famosi Carmen Di Pietro si è fatta notare per il suo comportamento in alcuni casi eccessivamente protettivo nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. La showgirl ha dimostrato di essere una madre abbastanza presente

Carmen di Pietro 'Mia figlia ha rischiato di morire'/ 'Ho pianto ogni notte' Il Sussidiario.net Carmen di Pietro “Mia figlia ha rischiato di morire”/ “Ho pianto ogni notte” Carmen di Pietro confessa il dramma di Carmelina:"Mia figlia ha rischiato di morire. Ho pianto per lei ogni notte, poi..." ... Carmen di Pietro confessa il dramma di Carmelina:"Mia figlia ha rischiato di morire. Ho pianto per lei ogni notte, poi..." ...