Hai mai provato il sushi con l'amaro? (Di sabato 16 luglio 2022) Il sushi è solo l'ultima frontiera di una tendenza ormai consolidata, che finalmente rivalorizza gli amari italiani con declinazioni inedite nei cocktail e in cucina da parte dei professionisti più coraggiosi. È il caso di Roberto Okabe, che al suo sushi creativo - «hardware giapponese, software brasiliano» - aggiunge ora la nota amara del Lucano Essenza nel milanese Finger's Garden, in via Giovanni Keplero 2. Dove il giardino c'è, ovviamente, a rendere ancora più speciali serate a luci soffuse. Tra i pochi fortunati ad aver assaggiato lo speciale menu di presentazione, giusto per introdurre il tema, citiamo: Tartare Finger's (Tartare di pesce bianco, capasanta e gambero rosso di Mazara Del Vallo su letto di riso bianco servito con ponzu e caviale di soia marinato in amaro Lucano Essenza), sushi selection dello chef, ... Leggi su gqitalia (Di sabato 16 luglio 2022) Ilè solo l'ultima frontiera di una tendenza ormai consolidata, che finalmente rivalorizza gli amari italiani con declinazioni inedite nei cocktail e in cucina da parte dei professionisti più coraggiosi. È il caso di Roberto Okabe, che al suocreativo - «hardware giapponese, software brasiliano» - aggiunge ora la nota amara del Lucano Essenza nel milanese Finger's Garden, in via Giovanni Keplero 2. Dove il giardino c'è, ovviamente, a rendere ancora più speciali serate a luci soffuse. Tra i pochi fortunati ad aver assaggiato lo speciale menu di presentazione, giusto per introdurre il tema, citiamo: Tartare Finger's (Tartare di pesce bianco, capasanta e gambero rosso di Mazara Del Vallo su letto di riso bianco servito con ponzu e caviale di soia marinato inLucano Essenza),selection dello chef, ...

