Guerra in Ucraina | le notizie di oggi Kiev | Mosca usa Zaporizhzhia come base militare Tre morti e 15 feriti nell' attacco russo a Dnipro

Pubblicità

GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Oltre 1000 bimbi uccisi o feriti dall'inizio della guerra #ANSA - kikkiar : RT @TV2000it: #16luglio | #Ucraina 143 giorni di guerra Aggiornamenti?? - chnindia : RT @giordanomasini: #Conte che accusa #Draghi di aver provocato la crisi è come #Putin che accusa #Zelensky e l’Occidente di aver provocato… -

RaiNews

in, tutte le notizie di oggi 16 luglio. Va avanti l'aggressione dell'esercito di Putin : a Dnipro è di almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio dell'ultimo attacco nell'est del Paese. ...... si alle riforme fiscali e della concorrenza, si al sostegno all'senza cedimenti, no a una ... sullae su tante altre cose. Con l'aggiunta del taglio dei parlamentari quello che fu l'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 143 - Missili russi su Dnipro, 3 morti e 15 feriti - Missili russi su Dnipro, 3 morti e 15 feriti Razzi e granate delle truppe di Mosca sono cadute su tante località del Paese. Mosca colloca lanciamissili nella più grande centrale nucleare d'Europa ...I timori Usa per il rischio che torni una linea politica più vicina alla Russia. Il consigliere Sullivan: "C’è grande stima per Draghi, seguiamo il caso" ...