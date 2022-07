**Governo: Renzi, 'mai con M5S, se Pd insegue populisti lo farà senza di noi'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Dico anche chiaramente: chi andrà alle elezioni con il M5s andrà senza di noi. Se il Pd vorrà inseguire i populisti faccia pure, noi con la scissione abbiamo salvato la nostra anima e la nostra dignità”. Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Dico anche chiaramente: chi andrà alle elezioni con il M5s andràdi noi. Se il Pd vorrà inseguire ifaccia pure, noi con la scissione abbiamo salvato la nostra anima e la nostra dignità”. Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv.

