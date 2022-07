Governo, Pd: "M5s sia della partita, no ad altre strade" - Forza Italia: "O Draghi bis senza Movimento o le elezioni" (Di sabato 16 luglio 2022) Letta e Orlando in pressing su Conte. La Meloni non ci sta: 'Basta accanimento terapeutico, no a un altro esecutivo caduto dall'alto'. Telefonata tra i leader di Lega e Forza Italia Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) Letta e Orlando in pressing su Conte. La Meloni non ci sta: 'Basta accanimento terapeutico, no a un altro esecutivo caduto dall'alto'. Telefonata tra i leader di Lega e

Pubblicità

fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - Agenzia_Ansa : 'Il Presidente Conte non ha mai chiesto ai Ministri di dimettersi, qualora lo chiedesse ci dimetteremmo all'istante… - Giorgiolaporta : Si può far finta di nulla e rincollare i cocci di fronte a chi grida #buffoni ai colleghi di maggioranza del #M5S?… - zazoomblog : Crisi governo Conte: “Rispetto per principi M5S o fuori da esecutivo” – Video - #Crisi #governo #Conte: #“Rispetto… - Aio_Ben : RT @gbarbacetto: L’uscita (tardiva) dei #M5s dal governo sancisce solo il fallimento del governo #Draghi, troppo ampio per accontentare tut… -