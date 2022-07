**Governo: Pd, ‘costo crisi rovinoso, no salti nel buio'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lu. (Adnkronos) - “Il conto di questa crisi di governo è rovinoso già ora. Il Pnrr e l'Agenda sociale, pensata per aiutare milioni di persone in difficoltà, rischiano di andare in fumo. La lista di cio' che stiamo per perdere è lunga e dolorosa. E' il momento della serietà, non del salto nel buio". Si legge nell'account Twitter del Pd postando tutte la serie di misure che salterebbero se dovesse cadere il governo Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lu. (Adnkronos) - “Il conto di questadi governo ègià ora. Il Pnrr e l'Agenda sociale, pensata per aiutare milioni di persone in difficoltà, rischiano di andare in fumo. La lista di cio' che stiamo per perdere è lunga e dolorosa. E' il momento della serietà, non del salto nel". Si legge nell'account Twitter del Pd postando tutte la serie di misure che salterebbero se dovesse cadere il governo Draghi.

Pubblicità

borghi_claudio : Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare la STIMA DEL COSTO DELLA CRISI DI GOVERNO da parte di qualche asso… - silvia_sb_ : Durante un programma della BBC, il conduttore nel darmi la linea ha detto: “Dopo quello dello SriLanka un altro gov… - blue02410047 : RT @borghi_claudio: Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare la STIMA DEL COSTO DELLA CRISI DI GOVERNO da parte di qualche associaz… - giusbartu : @erretti42 Potrei sbagliarmi, spero non sia un Dimaiano. credo la linea sia segnata. E mi auguro si esca per davver… - feliemme : RT @borghi_claudio: Puntuale come un orologio svizzero ecco arrivare la STIMA DEL COSTO DELLA CRISI DI GOVERNO da parte di qualche associaz… -