Governo | Marini | “Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile”

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ad oggi mi sembra che lo scenario più plausibile sia lo scioglimento anticipato delle Camere, ma quattro giorni in una crisi sono una eternità”. Così all’Adnkronos Francesco Saverio, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata che, individuando in Mario Draghi e Giuseppe Conte i due aghi della bilancia, guarda allain vigore ed afferma: “Realizza una sintesi equilibrata tra rappresentatività delle forze politiche presenti nella società civile (garantita dal proporzionale) e governabilità (garantita dal maggioritario). Con il 30% maggioritario si introduce, infatti, una parziale distorsione della rappresentanza in favore di chi ha la maggioranza relativa e così si agevola la formazione di maggioranze più stabili. In caso di elezioni anticipate, al di là ...

... si può quindi sperare in un governo solido e comunque si assicurano condizioni di governabilità ... Secondo, "in contesti politici, come quello italiano, molto frammentati non è auspicabile, ...