Governo, Marini: "Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile" (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Ad oggi mi sembra che lo scenario più plausibile sia lo scioglimento anticipato delle Camere, ma quattro giorni in una crisi sono una eternità". Così all'Adnkronos Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata che, individuando in Mario Draghi e Giuseppe Conte i due aghi della bilancia, guarda alla legge elettorale in vigore ed afferma: "Realizza una sintesi equilibrata tra rappresentatività delle forze politiche presenti nella società civile (garantita dal proporzionale) e governabilità (garantita dal maggioritario). Con il 30% maggioritario si introduce, infatti, una parziale distorsione della rappresentanza in favore di chi ha la maggioranza relativa e così si agevola la formazione di maggioranze più stabili. In caso di elezioni ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Ad oggi mi sembra che lo scenario più plausibile sia lo scioglimento anticipato delle Camere, ma quattro giorni in una crisi sono una eternità". Così all'Adnkronos Francesco Saverio, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata che, individuando in Mario Draghi e Giuseppe Conte i due aghi della bilancia, guarda allain vigore ed afferma: "Realizza una sintesi equilibrata tra rappresentatività delle forze politiche presenti nella società civile (garantita dal proporzionale) e governabilità (garantita dal maggioritario). Con il 30% maggioritario si introduce, infatti, una parziale distorsione della rappresentanza in favore di chi ha la maggioranza relativa e così si agevola la formazione di maggioranze più stabili. In caso di elezioni ...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo, Marini: 'Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile' - - italiaserait : Governo, Marini: “Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile” - fisco24_info : Governo, Marini: 'Attuale legge elettorale può garantire esecutivo stabile': (Adnkronos) - Il costituzionalista: 'M… - danilo_marini : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #DiMaio : 'Se Governo si dimette è un problema per il paese'. No, coglione, è un problema solo per te - danilo_marini : RT @mbartolotta63: Fateci caso, tutti coloro che danno dell'irresponsabile a Conte per la possibile caduta del Governo in un momento diffic… -