Governo | Letta | ' contro crisi al lavoro con pazienza certosina e determinazione' **

(Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Se mercoledì le cose andranno non come noi auspichiamo, laci porterebbe elle elezioni il 25 settembre", sbocco da evitare eil quale"con unama della quale sono convinto e determinato perchè penso che ognuno deve giocare il ruolo che la storia, nel nostro caso la piccola storia di questo tornante, in certi passaggi gli assegna". Così Enricoal congresso del Psi.

Ore 10.45 -Draghi continui, le condizioni ci sono 'Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino delDraghi perché ...Un appello perché non si interrompa il lavoro importante per il Paese e l'Europa che ci vede convintamente impegnati" così il segretario del Partito democratico Enricoa margine del congresso ...noi ci saremo e combatteremo con tutta la nostra determinazione e che gli italiani saranno in grado di cogliere la grande idee cha abbiamo sul futuro del Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, ...Quindi se i 5 Stelle mandano per aria la 'principale', ovvero la conferma del governo Draghi, le strade si separano Insomma un eventuale rapporto con i 5 Stelle in futuro dipenderà dalla scelte di qu ...