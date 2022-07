Governo, Letta: “Avanti con Draghi, mercoledì M5S resti in partita” (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Voglio lanciare un forte appello a tutte le forze politiche che hanno sostenuto, con grandi risultati positivi, il Governo Draghi. Un appello perché non si interrompa, perché venga rilanciato a partire da mercoledì con un voto di fiducia che stabilisca un percorso di nove mesi importante per completare tutte le riforme che sono in cantiere. Questo è il nostro impegno”. Così Enrico Letta a margine del congresso del Psi a Roma, dove ha chiesto anche al Movimento 5 stelle che “sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti”. “Sono sicuro che ci sono le condizioni per continuare il lavoro del Governo Draghi. L’Italia e gli italiani, nella loro larga maggioranza, vogliono questo e i ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – “Voglio lanciare un forte appello a tutte le forze politiche che hanno sostenuto, con grandi risultati positivi, il. Un appello perché non si interrompa, perché venga rilanciato a partire dacon un voto di fiducia che stabilisca un percorso di nove mesi importante per completare tutte le riforme che sono in cantiere. Questo è il nostro impegno”. Così Enricoa margine del congresso del Psi a Roma, dove ha chiesto anche al Movimento 5 stelle che “sia della, con la voglia di rilanciare rispetto ai nuovi grandi contenuti intervenuti”. “Sono sicuro che ci sono le condizioni per continuare il lavoro del. L’Italia e gli italiani, nella loro larga maggioranza, vogliono questo e i ...

Pubblicità

GiovaQuez : Letta (PD): 'Faccio un appello al M5S perché sia della partita mercoledì, con la voglia di rilanciare rispetto ai c… - fattoquotidiano : Governo, Letta: “Draghi deve andare avanti per l’interesse del Paese. Ora si verifichi se c’è la maggioranza in Par… - Agenzia_Ansa : 'Il mio è un forte appello alle forze politiche che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del gov… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: CRISI DI GOVERNO Da Letta appello ai 5 stelle: “Siano della partita mercoledì”. Ma Forza Italia: “Draghi bis senza di… - Crudeli45198835 : RT @erretti42: Letta rilancia il Governo Draghi. Perchè completi l’opera proseguendo sulla via del successo -