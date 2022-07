Governo: Italia moderata, 'crisi gioco al massacro ai danni italiani' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Per Italia moderata "questa crisi di Governo al buio è dovuta ai capricci di alcune creature che giocano per un loro strapuntino futuro, a danno di tutti, in particolare lo dobbiamo alle miserevoli aspettative di un improvvisato leader Conte che per farsi accettare come capo dei soldatini di latta con la benedizione di un giullare si spinge oltre la parte più estrema di quel movimento 5stelle, nella vana illusione a scapito della collettività, di prendere qualche consenso in più. Un vero leader che ha la vocazione dello Statista guarda agli interessi complessivi veri del Paese, non a qualche voto in più! Questo gioco al massacro lo pagheranno tutti i cittadini Italiani se non si compone velocemente la crisi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Per"questadial buio è dovuta ai capricci di alcune creature che giocano per un loro strapuntino futuro, a danno di tutti, in particolare lo dobbiamo alle miserevoli aspettative di un improvvisato leader Conte che per farsi accettare come capo dei soldatini di latta con la benedizione di un giullare si spinge oltre la parte più estrema di quel movimento 5stelle, nella vana illusione a scapito della collettività, di prendere qualche consenso in più. Un vero leader che ha la vocazione dello Statista guarda agli interessi complessivi veri del Paese, non a qualche voto in più! Questoallo pagheranno tutti i cittadinini se non si compone velocemente ladi ...

