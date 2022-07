Governo, il Pd al M5s: "Resti in partita, non percorribili altre strade" | Ma c'è lo stop di Forza Italia | Di Maio: "Senza Draghi salta ... (Di sabato 16 luglio 2022) Letta e Orlando in pressing su Conte. La Meloni non ci sta: 'Basta accanimento terapeutico, no a un altro esecutivo caduto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 luglio 2022) Letta e Orlando in pressing su Conte. La Meloni non ci sta: 'Basta accanimento terapeutico, no a un altro esecutivo caduto ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - Giorgiolaporta : Si può far finta di nulla e rincollare i cocci di fronte a chi grida #buffoni ai colleghi di maggioranza del #M5S?… - ItaliaViva : Non ci sono ragioni nell'azione di governo che possano motivare questa #crisidigoverno. I problemi, di consenso e… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il ministro D'Incà diffonde una nota mentre è in corso il Consiglio nazionale del #M5s: 'Ecco i provvedimenti che risc… - TV7Benevento : **Governo: Conte in sede M5S per congiunta, possibile intervento su social prima di assemblea** -… -